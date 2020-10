Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Autriche limite à six personnes les rassemblements dans les espaces clos Reuters • 19/10/2020 à 13:12









VIENNE, 19 octobre (Reuters) - L'Autriche va limiter les rassemblements à un maximum de six personnes dans les espaces clos et à 12 à l'extérieur pour contrer la résurgence du coronavirus dans le pays, a annoncé lundi le chancelier Sebastian Kurz. Le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasse régulièrement ceux qui ont été signalés lors de la première vague en mars, mais la réponse de l'Autriche s'avère différente cette fois. Le gouvernement conservateur veut éviter un confinement généralisé, comme instauré en mars, par crainte d'impacter davantage l'économie et de provoquer l'hostilité de la population. "Nous sommes pleinement conscients que ces mesures sont impopulaires, mais malheureusement elles sont nécessaires", a dit Kurz lors d'une conférence de presse, en remarquant que le nombre d'infections double toutes les trois semaines. Les commerces, les restaurants, les bars et les théâtres resteront ouverts. Dans neuf provinces du pays, les bars sont déjà contraints d'avancer leur fermeture le soir à 22 heures. Cette mesure concerne notamment trois des provinces les plus dépendantes du tourisme d'hiver, afin de freiner la propagation du virus avant l'arrivée de la saison de ski. Les nouvelles mesures entrent en vigueur vendredi. Le secteur événementiel bénéficiera de mesures adaptées, avec des limites de 1.500 personnes à l'extérieur et 1.000 dans les lieux clos. Quant aux rassemblements privés, seules les funérailles seront soumises à des règles particulières. (Francois Murphy, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

