Coronavirus-L'Autriche lance son déconfinement en rouvrant des commerces

par Lisi Niesner et Francois Murphy VIENNE, 14 avril (Reuters) - L'Autriche a autorisé la réouverture de milliers de magasins mardi, devenant l'un des premiers pays de l'Union européenne à lancer franchement la levée du confinement décidé face à l'épidémie de nouveau coronavirus. Face à la menace du COVID-19, l'Autriche a rapidement fermé les écoles, les bars, les restaurants, les théâtres, les commerces non essentiels et les divers lieux de rassemblement il y a environ quatre semaines. Elle a demandé à ses habitants de rester chez eux et de télétravailler dans la mesure du possible. Le pays s'en tire mieux que nombre de ses voisins, avec un total de 384 morts, soit moins que le bilan régulièrement affiché sur une seule journée par l'Italie, l'Espagne ou la France. La progression quotidienne du nombre de nouveaux cas représente désormais un très faible pourcentage et les hospitalisations sont stabilisées. "Je suis incroyablement soulagée, à la fois pour mes collègues et pour moi-même parce que cela a été très très long pour nous et par-dessus tout une période d'incertitude", a dit Barbara Kugler, fleuriste à Vienne, en s'approvisionnant sur un marché de gros. Le gouvernement autrichien a dévoilé la semaine dernière un plan de réouverture progressive de l'économie, en commençant ce mardi par les commerces de moins de 400 mètres carrés, les magasins de bricolage et les jardineries. Viendra ensuite le tour le 1er mai des coiffeurs, des magasins de plus grande taille et des centres commerciaux. FILES D'ATTENTE DISCIPLINÉES Le centre de Vienne, généralement animé, restait néanmoins plus calme qu'un jour ordinaire ce mardi. De longues files d'attente de clients avec leurs caddies, respectant les distances imposées dans le cadre des nouvelles normes sociales et sanitaires, se sont tout de même formées devant les magasins de bricolage et de jardinage. "J'ai du travail à faire dans mon jardin et ce sera mon projet au cours des prochains jours", a dit Ewald Wallner, développeur de logiciels, devant un magasin spécialisé à Eisenstadt, dans l'est de l'Autriche. Cette affluence observée un peu partout dans le pays a amené le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, à réagir au cours d'une conférence de presse: "Les magasins de bricolage resteront ouverts. Vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui." Certains jugent néanmoins que le gouvernement sème une certaine confusion en maintenant le principe du confinement de la population jusque fin avril, même si le nombre de personnes autorisées simultanément dans un même magasin est limité et que les commerçants doivent porter des masques. "Cela crée de la confusion parce que c'est comme montrer une carotte à un âne. On a le droit (de sortir), on voit que les magasins sont ouverts mais d'un autre côté, les gens ne sont pas sûrs parce qu'en même temps, ils ne sont pas censés être dehors dans les rues et reçoivent parfois des amendes s'ils sont trop proches les uns des autres", dit Barbara Kugler, la fleuriste viennoise. Chaque semaine de confinement coûte à l'Autriche 0,53% de produit intérieur brut, soit 2,1 milliards d'euros, a estimé la banque centrale autrichienne. "S'il vous plaît, restez forts, s'il vous plaît tenez bon. La crise est loin d'avoir été surmontée", a déclaré le chancelier conservateur Sebastian Kurz au cours d'une conférence de presse, évoquant un premier pas vers "une nouvelle normalité". (Avec Matteo Witt et Kirsti Knolle version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

