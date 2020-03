Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Australie suspend l'entrée des non-résidents Reuters • 19/03/2020 à 06:19









SYDNEY, 19 mars (Reuters) - Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que le pays allait instaurer à compter de vendredi à 10h00 GMT une interdiction de voyage pour les personnes ne résidant pas en Australie ou n'étant pas des ressortissants australiens, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. S'exprimant lors d'un point de presse télévisé à Canberra, Scott Morrison a justifié cette décision en déclarant qu'un nombre accablant de cas de contamination sont arrivés de l'étranger. Le pays a enregistré environ 600 cas d'infection et six morts, un bilan relativement faible comparé à celui d'autres pays, mais les autorités s'inquiètent d'une possible flambée des contaminations. (Swati Pandey et Colin Packham; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.