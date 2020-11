Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'armée de nouveau à la rescousse des hôpitaux en Suisse Reuters • 04/11/2020 à 15:27









ZURICH, 4 novembre (Reuters) - Le Conseil fédéral suisse a autorisé mercredi le déploiement de jusqu'à 2.500 militaires pour venir en aide aux services de santé submergés par une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. C'est la deuxième fois depuis le début de l'épidémie que l'armée est sollicitée pour évacuer notamment les malades alors que le nombre quotidien de nouvelles contaminations a dépassé le seuil des 10.000 ce mercredi. "Avec la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, le nombre de cas augmente fortement et cela se reflète avec un retard d'une à deux semaines sur le nombre d'hospitalisations et de patients en unité de soins intensifs", a souligné le Conseil fédéral, à l'issue d'une réunion du cabinet. "Depuis le mardi 27 octobre 2020, plusieurs cantons ont soumis des demandes de soutien militaire", a ajouté le Conseil, qui a également donné son feu vert pour qu'il soit versé sous la forme d'aides et de prêts 350 millions de francs suisses (328 millions d'euros) aux clubs sportifs professionnels et semi-professionnels touchés par la pandémie. (Michael Shields; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

