Coronavirus-L'Argentine prolonge la quarantaine jusqu'au 10 mai

SANTIAGO, 26 avril (Reuters) - L'Argentine prolongera la quarantaine jusqu'au 10 mai, a annoncé samedi le président Alberto Fernandez. La mise en quarantaine à domicile imposée par le gouvernement depuis la mi-mars devait se terminer dimanche. "Nous avons fait du chemin et atteint certains des objectifs que nous nous étions fixé, mais cela ne veut pas dire que nous avons résolu le problème", a dit Fernandez lors d'une allocution télévisée. Fernandez a déclaré qu'il comptait assouplir certaines des restrictions imposées disant que la population serait autorisée à faire de courtes promenades durant la journée. L'Argentine a enregistré 3.780 cas de coronavirus et 185 décès. (Hernan Nessi et Dave Sherwood, version française Camille Raynaud)

