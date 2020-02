Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Arcep n'ira pas au congrès télécoms de Barcelone Reuters • 11/02/2020 à 16:18









(Actualisé avec précisions) PARIS, 11 février (Reuters) - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a annoncé mardi qu'elle ne se rendrait pas au congrès télécoms de Barcelone et a expliqué sa décision par la propagation du coronavirus. "L'Arcep ne se rendra finalement pas au Mobile World Congress cette année (pour la même raison que toutes les autres annulations)", a déclaré une porte-parole du groupe par courriel. Le président de l'Arcep, Sébastien Soriano, qui avait prévu de se rendre personellement à la conférence, devait répondre à des questions des journalistes lors d'un point presse au sujet de la procédure d'attribution des fréquences mobile pour la 5G. Le Mobile World Congress (MWC) est le principal rassemblement international du secteur des télécoms et des nouvelles technologies et il doit avoir lieu du 24 au 27 février. L'an dernier, il a attiré plus de 100.000 visiteurs, dont environ 6% en provenance de Chine, et 2.400 exposants. Ce congrès est confronté depuis quelques jours à de nombreux désistements, dont ceux d'Amazon AMZN.O , Sony 6758.T ou encore Ericsson ERICb.ST . (Matthieu Rosemain, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.47% AMAZON.COM NASDAQ +1.82%