Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'approvisionnement en médicaments menacé-Chambre du commerce Reuters • 18/02/2020 à 05:46









PEKIN, 18 février (Reuters) - Les pharmacies mondiales pourraient faire face à une pénurie d'antibiotiques et d'autres médicaments si les problèmes d'approvisionnement engendrés par l'épidémie du nouveau coronavirus apparue en Chine ne sont pas résolus rapidement, a prévenu mardi la Chambre de commerce européenne en Chine. Les mesures décidées par Pékin pour éviter la propagation de l'épidémie, qui a causé plus de 1.800 décès et contaminé plus de 70.000 personnes en Chine continentale, accentuent les problèmes d'approvisionnement, a déclaré Joerg Wuttke, président de la Chambre, lors d'une table ronde. La presse chinoise a rapporté vendredi qu'une mise en quarantaine de 14 jours était obligatoire pour toutes les arrivées à Pékin en provenance de l'étranger. Décrivant cette mesure comme déraisonnable et contraire aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Wuttke a estimé que cela "causerait plus de tort aux entreprises que bien d'autres choses". Il a également souligné les difficultés auxquelles fait face l'industrie automobile du fait de la perturbation des livraisons de matériel en Chine. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.