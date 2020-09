Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Angleterre lance une application de suivi pour smartphone Reuters • 24/09/2020 à 01:19









LONDRES, 24 septembre (Reuters) - L'Angleterre et le Pays de Galles lancent jeudi une application pour smartphone visant à contribuer à endiguer la propagation du coronavirus en permettant aux utilisateurs de l'application de retracer les contacts et de vérifier le niveau de risque local et l'historique de fréquentation de lieux comme les pubs. Cette application, promise il y a quatre mois, devient disponible alors que la Grande-Bretagne se prépare à une deuxième vague de contaminations et recense quotidiennement un nombre de nouveaux cas inédit depuis le pic de l'épidémie, tandis que le système de dépistage est insuffisant pour répondre à la demande dans de nombreuses zones. Face au rythme de propagation du virus, le secrétaire britannique à la Santé a déclaré que tout outil disponible devait être utilisé afin d'éviter la transmission du virus, et notamment la dernière technologie mise à disposition. "Nous avons minutieusement travaillé avec les compagnies technologiques, des partenaires internationaux et des experts en respect de la vie privée et médicaux (...) pour développer une application sécurisée, simple à utiliser et qui aidera à protéger notre pays", a dit Matt Hancock. (Paul Sandle; version française Jean Terzian)

