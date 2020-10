Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne se prépare à un possible vaccin d'ici fin 2020-presse Reuters • 23/10/2020 à 00:45









BERLIN, 23 octobre (Reuters) - L'Allemagne effectue des préparatifs pour débuter une campagne de vaccination contre le coronavirus avant la fin de l'année, rapporte vendredi Bild, sans citer ses sources. Selon le journal, le ministère de la Santé prévoit de créer 60 centres dédiés au stockage des potentiels vaccins et a demandé aux Etats fédérés d'indiquer d'ici le 10 novembre le lieu d'installation de ces centres. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, qui a lui-même été testé positif au coronavirus, a déclaré cette semaine lors d'une visioconférence que le laboratoire allemande BioNTech 22UAy.F était proche d'obtenir une autorisation pour son candidat vaccin, ont rapporté des participants, cités par Bild. Interrogé sur le possible calendrier des premières vaccinations, Spahn a répondu: "Cela pourrait se produire avant la fin de l'année", ont ajouté les participants. BioNTech développe un vaccin potentiel en partenariat avec Pfizer PFE.N . Le mois dernier, Berlin a attribué 745 millions d'euros de financements à BioNTech et à CureVac pour accélérer leurs travaux sur un vaccin contre le coronavirus et accroître les capacités de production du pays. L'Allemagne connaît une flambée des nouveaux cas, avec plus de 10.000 infections sur une seule journée rapportées jeudi, une première depuis le début de l'épidémie. (Madeline Chambers; version française Jean Terzian)

