Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne risquait 400.000 cas quotidiens en cas d'inaction - RKI Reuters • 03/11/2020 à 14:11









BERLIN, 3 novembre (Reuters) - L'Allemagne aurait enregistré plus de 400.000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus d'ici Noël si le rythme des infections était resté le même, a annoncé un haut responsable de la santé mardi après l'introduction d'un nouveau confinement partiel dans le pays. "Les (nouvelles) mesures peuvent freiner la propagation du virus", a déclaré Lars Schaade, vice-président de l'Institut Robert Koch. Le pays se trouve dans une phase décisive de la pandémie de coronavirus, a expliqué mardi le ministre de la Santé Jens Spahn, ajoutant que la situation était grave et que le mois de novembre serait difficile. Le nombre de personnes nécessitant une ventilation mécanique progresse trop rapidement, a-t-il dit lors d'une conférence de presse tenue le lendemain de l'introduction par l'Allemagne d'un confinement partiel visant à ralentir la propagation du virus et à garantir que le système de santé ne soit pas débordé. (Caroline Copley, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.