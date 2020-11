Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne renforce ses mesures, record du nombre de décès Reuters • 25/11/2020 à 23:58









BERLIN, 25 novembre (Reuters) - Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder allemands sont convenus de prolonger et de renforcer au moins jusqu'au 20 décembre les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi la chancelière allemande, ajoutant qu'une extension jusqu'en janvier était prévisible. "Ce n'est absolument pas le moment de relâcher nos efforts", a-t-elle déclaré aux journalistes, alors que le nombre quotidien de décès causés par le COVID-19 a atteint un record. Les restrictions seront toutefois allégées pendant la période des fêtes de fin d'année afin de laisser familles et amis se retrouver. L'Allemagne a instauré le 2 novembre un "confinement partiel" pour un mois afin d'endiguer une deuxième vague de l'épidémie. Les bars et les restaurants ont fermé, mais les écoles et les commerces sont restés ouverts. A partir du 1er décembre, les rassemblements privés seront limités à cinq personnes. Durant les fêtes de fin d'année, ce nombre sera porté à dix, sans compter les enfants. "Il ne faut pas que les personnes vulnérables soient seules pour Noël", a dit Angela Merkel. Le nombre de cas confirmés de coronavirus a grimpé à 961.320, soit 18.633 cas de plus que la veille, selon les données communiquées par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. L'institut a par ailleurs fait état de 410 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 14.771 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. "La croissance exponentielle du nombre de cas de contamination s'est arrêtée", a déclaré Angela Merkel. "Nous ne pouvons néanmoins pas nous contenter de ce demi-succès". L'aide financière apportée aux commerces ayant dû fermer lors du confinement sera reconduite en décembre. (Sabine Siebold, Paul Carrel, Joseph Nasr, Thomas Escritt, Kirsti Knolle et Maria Sheahan; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)

