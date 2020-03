Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne n'assouplira pas ses mesures avant le 20 avril Reuters • 28/03/2020 à 09:56









FRANCFORT, 28 mars (Reuters) - L'Allemagne n'assouplira pas avant le 20 avril au plus tôt ses mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus, a déclaré le chef de la chancellerie fédérale au journal Tagesspiegel. "Nous ne parlons pas du moindre assouplissement avant le 20 avril", a dit Helge Braun, qui a rang de ministre auprès de la chancelière Angela Merkel, cité samedi dans l'édition en ligne du Tagesspiegel. Il a ajouté que les restrictions susceptibles d'être allégées à partir du 20 avril seraient décidées bien avant cette date. L'Allemagne a fermé depuis mi-mars les écoles, les commerces, les restaurants, les aires de jeux et les équipements sportifs et de nombreuses entreprises ont suspendu leur activité pour contribuer à ralentir la propagation du coronavirus. "En Allemagne, j'ai actuellement l'impression que la population respecte les règles de manière exemplaire. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que nous constaterons leur succès d'ici quelques jours", a dit Helge Braun. L'institut Robert-Koch, autorité fédérale de la santé, a fait état samedi de 48.582 cas de contamination et 325 morts en Allemagne. (Arno Schuetze version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.