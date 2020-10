Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne déconseille les voyages dans quatre pays européens Reuters • 22/10/2020 à 10:35









BERLIN, 22 octobre (Reuters) - L'Allemagne recommande d'éviter les séjours non essentiels en Irlande, en Suisse, en Pologne et dans une grande partie de l'Autriche en raison de risques de contamination au coronavirus, a déclaré jeudi l'Institut Robert-Koch pour les maladies infectieuses. Seule la Carinthie est exclue des régions d'Autriche visées par ces avis aux voyageurs, valables à partir de samedi, a précisé l'institut responsable de la gestion de l'épidémie en Allemagne. (Riham Alkoussa, version française Jean-Stéphane Brosse)

