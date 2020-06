Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'administration Trump retient 5 candidats vaccins Reuters • 03/06/2020 à 19:41









WASHINGTON, 3 juin (Reuters) - L'administration américaine a retenu cinq candidats vaccins contre le nouveau coronavirus dans le cadre de sa sélection finale, écrit mercredi le New York Times. Selon le quotidien, les finalistes sont Moderna MRNA.O , l'université d'Oxford associée à Astrazeneca AZN.L , Johnson & Johnson JNJ.N , Merck MRK.N et Pfizer PFE.N . (Ankur Banerjee à Bangalore, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.02% ASTRAZENECA LSE +0.80% JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.13% MERCK NYSE +1.63% MODERNA NASDAQ +1.39% PFIZER NYSE -0.48%