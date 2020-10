Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Italie-Conte va annoncer dimanche de nouvelles mesures Reuters • 17/10/2020 à 17:49









MILAN, 17 octobre (Reuters) - Le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte annoncera dimanche de nouvelles mesures pour faire face à un regain de nouvelles contaminations au coronavirus dans le pays, a fait savoir samedi son cabinet. Le président de la région de Ligurie, située dans le nord-est du pays, avait annoncé plutôt que Rome envisageait de renforcer les mesures de restriction nationales alors que le pays a fait état samedi d'un record quotidien de nouveaux cas de coronavirus. Giovanni Toti a déclaré que le ministre de la Santé Roberto Speranza avait rencontré les autorités locales samedi pour discuter de possibles nouvelles mesures. "Nous travaillons sur des mesures", a dit Giovanni Toti sur Facebook, ajoutant que le gouvernement allait insister auprès des établissements scolaires pour qu'ils alternent les cours en présentiel et en ligne et demander aux entreprises de développer le télétravail. Il a précisé que les autorités n'allaient pas, pour le moment, introduire un couvre-feu nocture ou de nouvelles restrictions dans les bars et restaurants. L'Italie, premier grand pays européen à avoir été touché par le nouveau coronavirus en début d'année, avait réussi à maîtriser l'épidémie durant l'été grâce à la mise en oeuvre d'un confinement généralisé strict au printemps, mais les infections ont grimpé en flèche ces dernières semaines. Samedi, le ministère de la Santé a annoncé avoir recensé 10.925 nouvelles infections au coronavirus lors des dernières 24 heures, soit un nouveau record quotidien, et 47 décès liés au virus. (Giuseppe Fonte et Gianluca Semeraro, avec Blandine Hénault pour la version française)

