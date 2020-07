Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Israël rétablit des mesures de confinement Reuters • 17/07/2020 à 07:16









JERUSALEM, 17 juillet (Reuters) - Israël a rétabli vendredi des restrictions sur les commerces et les loisirs pour ce week-end face à la résurgence des cas de contamination par le nouveau coronavirus. Les habitants pourront sortir de chez eux mais les centres commerciaux, les magasins, les piscines, les zoos et les musées seront fermés de vendredi après-midi à dimanche matin, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Un confinement plus strict, avec interdiction de quitter son domicile, pourrait être imposé tous les week-ends à partir de vendredi prochain si les députés approuvent cette mesure d'ici là, a rapporté Radio Israël. En Israël, le week-end commence le vendredi après-midi et se termine le dimanche qui est un jour ouvré. Le gouvernement a aussi annoncé que, tous les jours, les rassemblements seront limités à 10 personnes dans les lieux clos et à 20 personnes en extérieur tandis que les restaurants ne pourront effectuer que de la vente à emporter. Israël a rouvert les écoles et de nombreuses entreprises en mai, après un confinement imposé en mars. Mais le taux d'infection ayant fortement augmenté ces dernières semaines, de nombreux experts en santé publique ont déclaré que le gouvernement avait agi trop vite tout en négligeant de prendre les mesures épidémiologiques nécessaires pour contrôler l'épidémie. Israël, qui compte neuf millions d'habitants, a enregistré 377 décès et plus de 44.000 contaminations. (Maayan Lubell version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)

