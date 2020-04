Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Inquiétudes sur une vague de faillites en Allemagne-Ifo Reuters • 29/04/2020 à 08:19









BERLIN, 29 avril (Reuters) - Moins d'un tiers (29,2%) des entreprises allemandes estiment qu'elles pourraient survivre pour une durée maximale de trois mois en cas de prolongation des restrictions de leur activité liée aux mesures de lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus, selon l'institut allemand d'études économiques Ifo. Plus de la moitié des entreprises allemandes, soit 52,7% des entreprises interrogées par l'Ifo, jugent quant à elles pouvoir tenir six mois dans une telle éventualité. "Ce sont des chiffres inquiétants qui suggèrent qu'une vague de faillites nous attend", a déclaré Klaus Wohlrabe, économiste de l'Ifo. (Michelle Martin, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

