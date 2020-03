Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Inde-Des constructeurs automobiles suspendent leur production Reuters • 23/03/2020 à 06:23









BOMBAY, 23 mars (Reuters) - Le principal constructeur automobile indien, Maruti Suzuki India MRTI.NS , et plusieurs autres groupes du secteur comme Mercedes-Benz, Fiat Chrysler FCHA.MI et Hyundai 005380.KS , ont déclaré dimanche qu'ils allaient suspendre leur production en Inde à cause de l'épidémie de coronavirus. Mahindra & Mahindra MAHM.NS a fait part de son intention d'utiliser ses usines pour produire des respirateurs destinés aux patients infectés par le coronavirus. Au moins 341 cas de contamination et cinq décès ont été rapportés en Inde, qui a suspendu la plupart des lignes ferroviaires et de métro et ordonné la fermeture de commerces dans plusieurs provinces jusqu'au 31 mars. Maruti, qui produit un véhicule sur deux vendus en Inde, a annoncé l'arrêt immédiat de sa production et de ses opérations dans ses centres de la province d'Haryana, dans le nord du pays. "La durée de cette fermeture dépendra de la politique du gouvernement", a précisé dans un communiqué la firme indienne dont le japonais Suzuki est l'actionnaire majoritaire. Mercedes-Benz et Fiat, propriétés du groupe Daimler DAIGn.DE , ont indiqué l'arrêt jusqu'au 31 mars de la production dans leurs usines de Pune, ville de la province de Maharashtra, dans l'ouest du pays, la plus touchée par l'épidémie de coronavirus. Fiat a précisé qu'il n'y aurait aucun licenciement et que les employés continueront d'être rémunérés. La filiale de Volkswagen VOWG_p.DE en Inde a annoncé avoir suspendu sa production à Pune pour trois semaines dans le cadre d'une transition de ses opérations, disant garantir la sécurité de ses salariés. Hyundai a pour sa part dit interrompre sa production à Chennai à partir de lundi et jusqu'à fin mars en réponse aux mesures de confinement décidées par les autorités locales pour combattre le coronavirus. (Aditi Shah et Abhirup Roy; version française Jean Terzian)

