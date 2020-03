Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Huit opérateurs européens prêts à partager leurs données Reuters • 25/03/2020 à 23:26









BRUXELLES, 25 mars (Reuters) - Orange ORAN.PA , Vodafone VOD.L , Deutsche Telekom DTEGn.DE et cinq autres opérateurs télécoms ont accepté de partager avec la Commission européenne leurs données de géolocalisation recueillies grâce aux téléphones portables pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la GSM Association, qui regroupe les grands opérateurs. Ces sociétés, qui comprennent également Telefonica TEF.MC , Telecom Italia TLIT.MI , Telenor TEL.OL , Telia TELIA.ST , et A1 Telekom Austria, ont rencontré lundi le commissaire européen au Marché intérieur et au Numérique Thierry Breton. La Commission agrégera ces données de géolocalisation afin de coordonner des mesures pour endiguer la propagation du virus, a expliqué un responsable européen. Les données seront détruites une fois la crise sanitaire surmontée, a-t-il assuré, afin de répondre aux inquiétudes concernant de possibles violations de la vie privée. Le Contrôleur européen de la protection des données (EDPS) a déclaré que ce projet n'enfreignait pas a priori les règles sur la vie privée tant que des garde-fous sont établis. "La Commission devra clairement définir l'ensemble de données qu'elle souhaite obtenir et assurer la transparence vis-à-vis du public, afin d'éviter tout malentendu", a déclaré l'EDPS dans une lettre à l'exécutif européen que Reuters a pu consulter. "Il serait également préférable de limiter l'accès à ces données à des experts autorisés en épidémiologie spatiale, en protection des données et en données scientifiques", a déclaré le directeur de l'EDPS, Wojciech Wiewiorowski. Le juriste polonais a toutefois mis en garde contre la possibilité que de telles mesures deviennent permanentes. "Je veux insister sur le fait qu'une telle solution doit être considérée comme extraordinaire", a-t-il dit. Cette stratégie est déjà en oeuvre ou en passe de l'être en Corée du Sud, en Russie ou encore en Israël au grand dam de ses détracteurs qui dénoncent une atteinte aux libertés individuelles. (Foo Yun Chee, version française Jean-Stéphane Brosse)

