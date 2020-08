Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hong Kong va assouplir certaines restrictions Reuters • 25/08/2020 à 09:25









HONG KONG, 25 août (Reuters) - Hong Kong va assouplir à partir de vendredi certaines mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités mardi, tout en mettant en garde contre tout relâchement de la part de la population. Les cinémas et les instituts de beauté vont ainsi pouvoir rouvrir, de même que les installations sportives en plein air, tandis que les restaurants, contraints pour l'instant de se limiter à de la vente à emporter à partir de 18h00, vont désormais pouvoir accueillir des clients jusqu'à 21h00, a dit la secrétaire à la Santé, Sophia Chan. Quant au port du masque, il ne sera plus obligatoire pour la pratique sportive en plein air ni dans les parcs de la ville. L'interdiction des rassemblements de plus de deux personnes va en revanche rester en vigueur et Sophia Chan n'a fourni aucune indication sur une prochaine levée de cette mesure. Cet assouplissement des restrictions intervient quelques jours avant le début, prévu le 1er septembre, d'un dépistage massif de la population de la ville, où environ 4.700 personnes ont été contaminées depuis fin janvier, dont 77 sont mortes. Hong Kong a connu début juillet une flambée du nombre des cas de contamination par transmission locale mais cette reprise de l'épidémie a depuis été maîtrisée. La ville sous administration chinoise n'a recensé lundi que neuf nouveaux cas, le bilan quotidien le plus faible depuis près de deux mois. (Clare Jim, Donny Kwok et Anne Marie Roantree version française Bertrand Boucey)

