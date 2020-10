Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hong Kong rouvre les plages et assouplit certaines restrictions Reuters • 27/10/2020 à 11:35









HONG KONG, 27 octobre (Reuters) - Hong Kong va rouvrir les plages publiques et augmenter le nombre de personnes autorisées à s'asseoir en groupe dans les bars et les restaurants à partir de vendredi, alors que la ville continue d'assouplir les règles strictes mises en place en juillet dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La secrétaire à la Santé de la région administrative spéciale chinoise, Sophia Chan, a annoncé que six personnes seraient autorisées à s'asseoir en groupe dans les restaurants, au lieu de quatre. Les bars pourront accueillir quatre personnes en groupe, au lieu de deux. Les services de restauration pourront dorénavant rester ouverts jusqu'à 2 heures du matin, contre minuit actuellement. Les plages publiques vont également rouvrir vendredi avec des mesures de distanciation sociale, a ajouté Sophia Chan, notamment le port de masques et l'interdiction des grands rassemblements, toujours en place. "La situation épidémique a continué à s'atténuer au cours des deux dernières semaines", a dit la secrétaire à la Santé lors d'une conférence de presse. Elle a toutefois exhorté les habitants à rester vigilants pour lutter contre le virus, dont certains circuits de transmission restent inconnus. Cet assouplissement intervient alors que le centre financier n'a recensé aucun nouveau cas local ces dernières semaines, même si des cas extérieurs importés ont été observés. "Au niveau mondial, la situation épidémique s'aggrave et pourrait continuer à poser un certain risque pour la santé publique à Hong Kong", a prévenu Sophia Chan. Le gouvernement a commencé à assouplir les restrictions imposées aux restaurants, aux installations sportives et aux parcs à thème en septembre, après que des tests de masse organisés par le gouvernement chinois ont détecté 42 cas de contamination. Ce programme a permis de dépister 1,8 million de personnes, soit près d'un quart de la population de Hong Kong. (Twinnie Siu, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

