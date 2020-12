Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hong Kong appelle à limiter les déplacements Reuters • 01/12/2020 à 03:56









HONG KONG, 1er décembre (Reuters) - La cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a de nouveau exhorté mardi la population à rester confinée et à éviter les rassemblements familiaux dispensables alors que la région administrative spéciale chinoise peine à contrôler une hausse des nouvelles infections au coronavirus. Le gouvernement a annoncé lundi des mesures sanitaires plus strictes, notamment pour les rassemblements, et demandé à la plupart des fonctionnaires de travailler depuis chez eux. Les écoles vont fermer leurs portes mercredi, et ce jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à présent, Hong Kong n'a pas imposé de confinement complet, comme l'ont fait d'autres villes dans le monde. Plus de 6.300 cas de contamination ont été recensés dans le pôle financier depuis le début de l'épidémie, dont 76 infections supplémentaires lundi. En dépit de la limitation des rassemblements à quatre personnes en vigueur jusque-là, des groupes plus importants ont été régulièrement aperçus à travers le territoire, particulièrement pendant les week-ends et jours fériés. La plupart des personnes se munissent toutefois d'un masque en permanence. (Donny Kwok et Clare Jim; version française Jean Terzian)

