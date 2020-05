Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hausse record du nombre de morts en Russie Reuters • 22/05/2020 à 16:33









(Actualisé avec Poutine, déclarations) MOSCOU, 22 mai (Reuters) - La Russie a fait état vendredi de sa plus forte hausse du nombre de décès provoqués par le nouveau coronavirus, avec 150 morts supplémentaires en 24 heures pour un total de 3.249. Le pays a en outre recensé 8.894 nouveaux cas de contamination, portant son nombre total de personnes infectées à 326.448. Le président Vladimir Poutine, qui a réclamé vendredi une montée en puissance des tests de dépistage, a cependant observé que l'épidémie se stabilisait, s'appuyant sur une augmentation quotidienne moins forte des nouvelles infections. "Dans le même temps, il est très important que ce déclin se produise sur fond d'augmentation constante et significative du nombre de tests", a-t-il dit lors d'une réunion gouvernementale en visio-conférence retransmise à la télévision. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a estimé pour sa part que la mortalité liée au COVID-19 serait plus forte sur ce mois de mai que lors du mois d'avril. Des sources s'interrogent par ailleurs sur la fiabilité des bilans officiels fournis par les autorités. Une étude menée auprès d'un demi-millier de médecins reprise jeudi par le site d'information Meduza indique ainsi qu'un tiers de ces professionnels de la santé ont reçu pour consigne d'attribuer à d'autres pathologies des décès provoqués par ce virus. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du ministère de la Santé. (Gleb Stolyarov et Tom Balmforth version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

