Coronavirus-Hausse record aux USA avec 2.600 nouveaux cas par heure

23 juillet (Reuters) - Les cas de contamination au coronavirus aux États-Unis ont dépassé les 4 millions jeudi, avec en moyenne plus de 2.600 nouvelles infections par heure. Il s'agit du taux de contamination le plus élevé au monde, selon un décompte de Reuters. Depuis les premier cas détectés le 21 janvier, les Etats-Unis ont connu une rapide accélération des infections: le million de cas a été atteint en 98 jours, 43 jours plus tard le pays en comptait 2 millions, puis 3 millions 27 jours après. Il n'aura fallu que 16 jours pour atteindre 4 millions de cas de contamination au rythme de 43 nouveaux cas par minute. Parmi les 20 pays où l'épidémie est la plus virulente, les États-Unis se classent en deuxième position après la Chili en nombre de cas par habitant, comptabilisant 120 infections pour 10.000 personnes. Avec plus de 143.000 décès, soit 4,4 décès pour 10.000 personnes, les États-Unis sont situés au sixième rang mondial en nombre de décès par habitant, les cinq premiers pays étant le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Chili et la France. (Lisa Shumaker, version française Kate Entringer)

