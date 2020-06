Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hausse quotidienne record du nombre de cas dans le monde-OMS Reuters • 22/06/2020 à 07:46









, 22 juin (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état dimanche d'une progression record du nombre de cas d'infection par le nouveau coronavirus à travers le monde, avec 183.020 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures. Le précédent pic de nouvelles contaminations sur une journée avait été enregistré le 18 juin, avec 181.232 cas. Selon les données présentées dans le point de situation quotidien de l'OMS, les Amériques du Nord et du Sud ont concentré la grande majorité de ces nouveaux cas, avec 116.000 nouvelles infections. Au total, le bilan de la pandémie liée au nouveau coronavirus qui a émergé en Chine en décembre s'établit désormais à plus de 8,7 millions de contaminations et 461.000 morts, selon l'OMS. (Lisa Shumaker, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

