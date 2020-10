Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hausse des cas aux Etats-Unis à la veille de la présidentielle Reuters • 31/10/2020 à 03:04









31 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis compteraient vendredi 9 millions de cas de contamination au coronavirus et près de 229.000 décès liés à l'épidémie, selon un décompte Reuters. Parmi les états les plus durement touchés se trouvent des états disputés dans la campagne présidentielle comme le Michigan, la Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Le président américain, Donald Trump, a maintes fois minimisé le virus, alors même que les nouveaux cas et les hospitalisations grimpent en flèche. Joe Biden et les démocrates du Congrès ont critiqué le président pour sa gestion de la pandémie. (Lisa Shumaker et David Morgan; version française Camille Raynaud)

