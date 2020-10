Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-La femme du prince Edward à l'isolement Reuters • 09/10/2020 à 14:06









LONDRES, 9 octobre (Reuters) - Sophie, femme du prince Edward, fils cadet de la reine Elizabeth II, s'est placée à l'isolement chez elle après avoir été en contact avec une personne ayant ensuite subi un test de dépistage positif au COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le palais de Buckingham. La comtesse du Wessex, âgée de 55 ans, ne présente pas de symptômes mais elle respecte les instructions du gouvernement, a dit un porte-parole du palais. Elle n'a été en contact avec aucun autre membre de la famille royale britannique depuis, précise Buckingham. Le prince Charles, fils aîné de la reine et héritier du trône, a été testé positif au coronavirus en mars. Il s'était alors isolé pendant sept jours et avait dit par la suite n'avoir souffert que de "symptômes relativement bénins". Sophie et Edward se sont mariés en 1999. Ils ont deux enfants. (Michael Holden, version française Diana Mandiá)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.