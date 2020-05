Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Baisse du nombre de patients en réanimation Reuters • 24/05/2020 à 19:48









PARIS, 24 mai (Reuters) - Le nombre de personnes en soins intensifs en France a continué à diminuer, passant de 1.665 à 1.655 en 24 heures, selon les données publiée dimanche le ministère de la Santé. Le recul du nombre de patients dans les services de réanimation s'élève à 422 en une semaine. Le nombre d'hospitalisations a légèrement augmenté entre samedi et dimanche, passant de 17.178 à 17.185. Les données relatives à la mortalité seront actualisées lundi par l'agence Santé publique France, précise le ministère, qui a expliqué que le week-end prolongé de l'Ascension empêchait une remontée globale des informations de la part des établissements médico-sociaux. (Elizabeth Pineau)

