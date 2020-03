Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Auchan va verser une prime de 1.000 euros Reuters • 22/03/2020 à 10:36









PARIS, 22 mars (Reuters) - Le distributeur Auchan a annoncé dimanche qu'il prévoyait de verser une prime de 1.000 euros à 65.000 de ses salariés français pour saluer leur mobilisation alors que l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en France. "L'ensemble des collaborateurs des magasins, entrepôts, drives, services de livraison à domicile et site de e-commerce, se verront verser, dans les semaines qui viennent, une prime forfaitaire de 1 000 €", explique le distributeur dans un communiqué. L'Elysée a dit jeudi qu'une réflexion était en cours sur le versement d'une prime de présence aux salariés qui ne pourraient pas télétravailler, prime qui pourrait bénéficier d'une dispense de charges et d'impôts. Le communiqué : https://bit.ly/2J2NgWq <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le communiqué : https://bit.ly/2J2NgWq ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gwénaëlle Barzic)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.