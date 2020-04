Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Forte baisse des admissions dans les hôpitaux de l'Etat de New York Reuters • 09/04/2020 à 18:28









9 avril (Reuters) - Deux cents personnes atteintes du COVID-19 ont été hospitalisées le 8 avril dans l'Etat de New York, soit 386 de moins que la veille, a annoncé jeudi le gouverneur Andrew Cuomo. Cette baisse sans précédent depuis le début de l'épidémie montre que les mesures de distanciation sociale portent leur fruit, s'est-il félicité. Le gouverneur a toutefois fait état de 799 décès supplémentaires le même jour, alors que 779 avaient été signalés la veille. (Nathan Layne à Wilton (Connecticut), Maria Caspani à New York et Stephanie Kelly à Maplewood (New Jersey), version française Jean-Philippe Lefief)

