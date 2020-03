Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Ford rouvre certaines usines en Amérique du Nord Reuters • 26/03/2020 à 16:13









CORONAVIRUS: FORD ROUVRE CERTAINES USINES EN AMÉRIQUE DU NORD par Ben Klayman DETROIT (Reuters) - Ford Motor a annoncé jeudi prévoir un redémarrage de sa production dans certaines usines en Amérique du Nord à compter du 6 avril alors que le constructeur a dû tirer sur ses lignes de crédit pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus sur son activité. Le deuxième constructeur automobile américain va notamment relancer la production de ses grands pick-up F-150, de ses véhicules utilitaires, de ses SUV et de ses berlines Ford Fusion et Lincoln MKZ, dans les usines d'Hermosillo (Mexique), Dearborn (Michigan) et Kansas City (Missouri). Les constructeurs automobiles ont été contraints de fermer leurs usines en raison de la pandémie de coronavirus qui a fait à ce stade plus 21.000 morts dans le monde. Le groupe de Dearborn a déclaré qu'il avait pris de nouvelles mesures pour protéger les salariés et qu'il était prêt à les adapter en fonction de l'évolution de la maladie. La pandémie a mis sous pression la trésorerie de nombre d'entreprises du secteur. Mercredi, Standard & Poor's a abaissé la note de solvabilité de Ford dans la catégorie "junk" et a averti le groupe qu'il risquait une nouvelle dégradation. Ford a dit jeudi avoir pris une série de mesures d'économie, dont une baisse provisoire des salaires des cadres dirigeants. "Les mesures que nous prenons actuellement sont vastes et substantielles", a déclaré aux salariés le directeur général, Jim Hackett. "Nous espérons qu'elles suffiront à donner à Ford une souplesse financière pour surmonter les effets économiques et commerciaux du coronavirus." Le Sénat américain a adopté mercredi soir un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars (environ 1.840 milliards d'euros) pour faire face au coronavirus en aidant les salariés ayant perdu leur emploi et les industries affectées, notamment l'automobile. Donald Trump a par ailleurs émis le souhait mardi que l'activité économique reprenne aux Etats-Unis pour Pâques, le 12 avril, ce qui donne à penser que les mesures de restriction pour enrayer la pandémie pourraient être levées d'ici là. GM ET FIAT ÉVALUENT ENCORE LA SITUATION General Motors et Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), qui ont suspendu leurs activités en Amérique du Nord jusqu'au 30 mars, ont déclaré qu'ils évalueraient la situation ultérieurement. "La situation est mouvante et peut changer de semaine en semaine", a déclaré jeudi Jim Cain, porte-parole de GM. "Nous n'avons pas de date ferme de reprise du travail pour le moment." La porte-parole de FCA, Jodi Tinson, a déclaré pour sa part que le constructeur italo-américain continuait d'évaluer la situation. Selon Rory Gamble, président du syndicat UAW, Ford et FCA ne devraient pas reprendre la production le 30 mars. Le constructeur automobile japonais Honda Motor a annoncé jeudi qu'il prolongerait la fermeture de ses usines aux Etats-Unis et au Canada jusqu'au 6 avril au lieu du 30 mars initialement prévu. Gretchen Whitmer, le gouverneur du Michigan, a émis lundi une ordonnance interdisant aux entreprises non essentielles d'exercer jusqu'au 13 avril. On ignore pour le moment si l'automobile est considérée comme une activité essentielle ou pas. (avec Sanjana Shivdas à Bangalore, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

