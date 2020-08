Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Flambée de nouveaux cas en Espagne, le gouvernement se veut rassurant Reuters • 13/08/2020 à 19:16









MADRID, 13 août (Reuters) - L'Espagne a enregistré jeudi 2.935 nouvelles contaminations au coronavirus en l'espace de 24 heures, un pic depuis la levée du confinement dans le pays il y a sept semaines, contre 1.690 la veille. Les autorités assurent toutefois que la situation reste maîtrisée et que l'Espagne n'est pas confrontée pour l'heure à une seconde vague épidémique, que beaucoup attendent pour l'automne. Le bilan total de l'épidémie en Espagne s'établit désormais à 337.334 infections. Le nombre de décès recensés au cours des sept derniers jours s'élève à 70, pour un total de 28.605 morts. La région de Madrid, qui n'avait pas pu remonter ses données mercredi en raison d'un problème technique, affiche le plus haut bilan quotidien de nouvelles infections en 24 heures jeudi, soit 842, suivie du Pays basque, avec 545 cas. (Andrei Khalip, version française Anait Miridzhanian et Jean-Stéphane Brosse)

