Coronavirus-Feu vert russe à la 3e phase des essais du candidat-vaccin d'AstraZeneca

MOSCOU, 21 août (Reuters) - AstraZeneca AZN.L a reçu l'autorisation d'entamer la phase III des essais de son candidat-vaccin contre le COVID-19, AZD1222, en Russie, montre le registre russe des essais cliniques. L'essai impliquera 150 participants et sera géré par quatre centres médicaux situés à Saint-Pétersbourg et à Moscou, selon la mention ajoutée vendredi à ce registre. (Polina Ivanova et Andrey Ostroukh, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.35%