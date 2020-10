Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Fermeture des parcs à thème et matches à huis clos en Belgique Reuters • 23/10/2020 à 11:02









BRUXELLES, 23 octobre (Reuters) - Le gouvernement belge a annoncé vendredi de nouvelles mesures afin de lutter contre le coronavirus, dont la fermeture des parcs à thème et l'organisation de matches de football à huis clos. Ces nouvelles restrictions imposent également une distanciation sociale plus stricte, en limitant à 200 le nombre de spectateurs dans les théâtres, les salles de concert et les cinémas. Des mesures pour éviter l'encombrement des transports publics sont également mises en place. Toutes ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 19 novembre. "Nous appuyons sur le bouton pause (...) Nous avons un seul objectif, celui de limiter les contacts qui ne sont pas strictement nécessaires", a déclaré le Premier ministre belge Alexander de Croo lors d'une conférence de presse. "Il n'y a pas de loi qui puisse arrêter le virus, nous seuls pouvons l'arrêter (...) tous ensemble", a-t-il ajouté. La Belgique, qui présente le deuxième taux d'infection le plus élevé d'Europe après la République tchèque, est jusqu'à présent restée sourde aux appels des experts médicaux favorables à la mise en place d'un deuxième confinement généralisé, afin d'éviter d'aggraver la crise économique. Le gouvernement d'Alexander de Croo avait déjà ordonné vendredi dernier la fermeture de tous les bars et restaurants, et l'imposition d'un couvre-feu nocturne pendant un mois. Le pays, qui compte 11 millions d'habitants, a enregistré 1.500 nouveaux cas de contamination au coronavirus jeudi. En outre, l'épidémie y a fait 10.588 morts, ce qui, rapporté à la population, est l'un des bilans les plus lourds au monde. (Robin Emmott, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.