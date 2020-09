Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Fermées pendant sept mois, les écoles rouvrent en Iran Reuters • 05/09/2020 à 12:56









5 septembre (Reuters) - Fermées pendant sept mois pour cause de coronavirus, les écoles d'Iran ont rouvert samedi leurs portes à 15 millions d'élèves. "Cette année, nous endossons une plus lourde responsabilité envers nos étudiants", a déclaré le président Hassan Rohani, qui a supervisé l'événement lors d'une visioconférence retransmise en direct à la télévision publique. Tout en soulignant l'importance de l'éducation, le chef de l'Etat a précisé que les parents d'élèves ne seraient pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Des professionnels de la santé se sont dits préoccupés par cette réouverture des écoles et universités dans l'un des pays du Moyen-Orient les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, avec 22.154 morts pour 384.666 cas de contamination officiellement recensés. (Toby Chopra, version française Jean-Stéphane Brosse)

