Coronavirus-Federer fait un don d'un million de francs suisses

25 mars (Reuters) - Le tennisman Roger Federer s'est engagé mercredi à donner un million de francs suisses aux familles les plus fragiles de la Confédération helvétique, rejoignant la liste des sportifs affichant leur soutien aux populations touchées par l'épidémie de coronavirus. Le barcelonais Lionel Messi et Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, ont ainsi chacun donné un million d'euros pour soutenir les établissement hospitaliers et le madrilène Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes se sont engagés à procurer du matériel de protection pour les soignants. "Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte", a écrit Roger Federer dans un communiqué publié mercredi sur Twitter. "Mirka (son épouse NDLR) et moi avons décidé de faire don d'un million de francs suisses aux familles les plus défavorisées de Suisse." Selon un bilan dressé par Reuters, 420.700 personnes ont été contaminées par le coronavirus apparu en décembre en Chine et 18.820 en sont mortes. La Suisse a pour sa part enregistré 9.900 cas et 122 décès. (Rohith Nair à Bangalore, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

