Coronavirus-Facebook lance un service de "fact-checking" en Italie

MILAN, 3 avril (Reuters) - Facebook FB.O a annoncé jeudi avoir lancé en Italie un service permettant de vérifier la véracité des informations sur le coronavirus circulant sur son application de messagerie WhatsApp. Dans une volonté de lutter contre la propagation des fausses nouvelles qui circulent sur la pandémie, la firme américaine a dit qu'elle collaborait avec le service de "fact-checking" Facta, lequel peut analyser vidéos, photos et contenus audio. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent envoyer via l'application un message à Facta afin de demander une vérification de l'authenticité d'un contenu. WhatsApp est l'application de messagerie la plus utilisée en Italie, l'épicentre de la pandémie de coronavirus en Europe, et le trafic sur la plateforme a grimpé du fait des mesures de confinement qui ont poussé la population à recourir aux réseaux sociaux pour maintenir le contact avec famille et amis. Mais c'est aussi via WhatsApp qu'ont circulé des "fake news", dont certains contenus affirmant que le coronavirus n'existait pas. (Elvira Pollina; version française Jean Terzian)

