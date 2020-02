Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Ericsson renonce à participer au congrès télécoms de Barcelone Reuters • 07/02/2020 à 12:39









PARIS, 7 février (Reuters) - L'équipementier suédois Ericsson ERICb.ST a annoncé vendredi qu'il ne participerait pas au congrès mondial des télécoms organisé du 24 au 27 février à Barcelone en raison de l'épidémie de coronavirus. Le Mobile World Congress attire généralement plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. L'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 600 morts en Chine et s'est répandue dans de nombreux pays, y compris en Europe, est qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'urgence de santé publique de portée internationale. (Mathieu Rosemain version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +3.17% ERICSSON-B XETRA +3.75%