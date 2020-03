Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Elis annule son dividende au titre de 2019 Reuters • 31/03/2020 à 17:49









31 mars (Reuters) - Elis ELIS.PA a annoncé mardi dans un communiqué de nouvelles mesures conservatoires afin de faire face à la baisse significative de son activité liée à la pandémie de coronavirus : * ANNULER SON DIVIDENDE AU TITRE DE 2019 * SUSPENDRE TEMPORAIREMENT SES ACQUISITIONS * AVOIR OBTENU UN RÉAMÉNAGEMENT DU TEST DE COVENANT BANCAIRE AU 30 JUIN 2020 * LE MANQUE DE VISIBILITÉ ACTUEL NE PERMET PAS, À CE STADE, DE DONNER DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2020 * ELIS A AUJOURD'HUI À DISPOSITION PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS DE LIQUIDITÉS * ELIS N'A AUCUNE ÉCHÉANCE DE DETTE SIGNIFICATIVE AVANT 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +2.07%