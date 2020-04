Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Elior ne compte pas verser de dividende pour 2019-2020 Reuters • 16/04/2020 à 07:41









16 avril (Reuters) - Elior Group SA ELIOR.PA a annoncé jeudi dans un communiqué que : * SON CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSE DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019-2020 * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A D'ORES ET DÉJÀ DÉCIDÉ QU'IL NE PROPOSERA PAS LE VERSEMENT DE DIVIDENDES LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE QUI SE TIENDRA EN MARS 2021 * GILLES COJAN, PRÉSIDENT, ET PHILIPPE GUILLEMOT, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ONT PRIS LA DÉCISION DE RÉDUIRE LEUR RÉMUNÉRATION DE 25% PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA CRISE * LES ADMINISTRATEURS DU GROUPE ONT DÉCIDÉ UNE RÉDUCTION DE 25% DE LEUR RÉMUNÉRATION POUR L'EXERCICE 2019-2020 * LES QUATRE PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D'ELIOR MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (BIM, EMESA, FSP ET CDPQ) ONT TOUS TENU À SOULIGNER LEUR SOUTIEN ET LEUR CONFIANCE DANS LE GROUPE ET DANS LA STRATÉGIE MISE EN OEUVRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ELIOR.PA

