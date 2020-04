Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Donald Trump va interdire temporairement toute immigration Reuters • 21/04/2020 à 07:56









WASHINGTON, 21 avril (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi son intention d'interdire temporairement toute immigration aux Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus et pour préserver les emplois des Américains. "A la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible, ainsi que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS concitoyens américains, je vais signer un décret exécutif pour suspendre temporairement l'immigration aux Etats-Unis", écrit le président sur Twitter. La Maison Blanche a refusé de préciser les motifs précis de cette décision, tout comme son calendrier et ses fondements juridiques. Elle a provoqué une vive réaction dans les rangs démocrates, où certains soupçonnent Donald Trump de chercher à faire diversion pour échapper aux critiques sur la gestion de la crise du coronavirus. "Alors que notre pays lutte contre la pandémie, alors que les travailleurs mettent leur vie en jeu, le président s'en prend aux immigrants et blâme les autres pour ses propres échecs", a réagi sur Twitter l'ancienne candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle Amy Klobuchar. La fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus a de fait déjà entraîné un arrêt de l'immigration, qui reste toutefois un thème phare de la campagne pour la présidentielle de novembre. (Jeff Mason avec Kanishka Singh, Humeyra Pamuk et Mica Rosenberg, version française Jean-Philippe Lefief)

