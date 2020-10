Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Deux ministres européens des Affaires étrangères contaminés Reuters • 17/10/2020 à 17:12









(Actualisé avec test positif de Sophie Wilmès, précisions) VIENNE, 17 octobre (Reuters) - Les ministres autrichien et belge des Affaires étrangères ont subi un test de dépistage positif au nouveau coronavirus après avoir participé lundi à une réunion avec leurs homologues européens. La Belge Sophie Wilmès, qui s'était placée à l'isolement vendredi en raison de "symptômes suspects", a annoncé samedi être contaminée. "Le résultat de mon test Covid est positif. Une contamination probablement survenue au sein de mon cercle familial vu les précautions prises en dehors de mon foyer", a-t-elle écrit sur Twitter. L'Autrichien Alexander Schallenberg ne présentait pour sa part aucun symptôme et a subi un test de routine, qui s'est révélé positif, a dit sa porte-parole samedi. "On soupçonne que Schallenberg ait pu être contaminé au Conseil des Affaires étrangères au Luxembourg lundi", a-t-elle déclaré. A Paris, le Quai d'Orsay a dit n'avoir "aucune information" à fournir samedi au sujet de Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française a subi un test de dépistage jeudi en Algérie avant d'y rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune. Le résultat a été négatif. L'Allemand Heiko Maas a lui aussi été testé négatif vendredi tandis que la Suédoise Ann Linde travaillera de chez elle jusqu'à réception des résultats de son dernier test, ont déclaré leurs services respectifs. Alexander Schallenberg n'a eu qu'une seule rencontre bilatérale lundi au Luxembourg, avec l'Irlandais Simon Coveney, mais les distances sociales ont été respectées et la délégation irlandaise a été informée de ce test positif, a déclaré sa porte-parole. Il a participé à un conseil des ministres mercredi mais tous les membres du gouvernement portaient un masque, a-t-elle ajouté. "Par mesure de précaution, tous les membres du gouvernement seront testés samedi", a déclaré cette porte-parole. (François Murphy, avec Jan Strupczewski à Bruxelles, John Irish à Paris, Sabine Siebold à Berlin et Supantha Mukherjee à Stockholm version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

