Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Dette-Réunion vendredi des ministres des finances du G7 Reuters • 25/09/2020 à 03:40









WASHINGTON/TOKYO, 25 septembre (Reuters) - Les ministres des finances du G7 devraient annoncer vendredi leur soutien à l'extension d'un programme d'allègement de la dette visant à aider les pays les plus pauvres à faire face à la pandémie de coronavirus, ont indiqué trois sources informées de la question. Les ministres du Groupe des Sept (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Canada) doivent se réunir par téléconférence vendredi pour discuter de l'évolution de l'économie mondiale et de l'impact du nouveau coronavirus, qui a infecté près de 32 millions de personnes dans le monde et en a tué environ 977 000. (Andrea Shalal, Leika Kihara et Leigh Thomas; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.