Coronavirus: Des résultats prometteurs pour plusieurs essais de vaccin

(Reuters) - Plusieurs laboratoires et groupes pharmaceutiques ont fait état lundi de résultats prometteurs dans le développement de leur vaccin respectif contre le coronavirus, à l'instar du britannique Astrazeneca. Les données de l'essai clinique en phase initiale sur des volontaires sains du candidat-vaccin AZD1222, développé par Astrazeneca en collaboration avec l'université d'Oxford, ont montré que le traitement était sûr et qu'il produisait une réponse immunitaire. Selon ces résultats, publiés dans la revue médicale The Lancet, le vaccin n'a pas provoqué d'effets secondaires graves. "Il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir confirmer si notre vaccin aidera à gérer la pandémie de COVID-19, mais ces premiers résultats sont prometteurs", a déclaré Sarah Gilbert, qui participe au développement du vaccin. "Nous ne savons toujours pas quelle est la force de la réponse immunitaire que nous devons provoquer pour protéger efficacement contre l'infection par le SRAS-CoV-2", a-t-elle dit. A la Bourse de Londres, l'action Astrazeneca a brièvement bondi après cette annonce avant d'effacer une partie de ses gains. En fin de séance, le titre gagnait encore 0,93%. Selon Adrian Hill, chercheur au sein de l'University d'Oxford, le vaccin AZD1222 pourrait être disponible d'ici la fin de l'année. RÉSULTATS POSITIFS AUSSI POUR CANSINO ET BIONTECH Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié lundi de "très bonne nouvelle" les données sur le candidat-vaccin d'Astrazeneca, estimant qu'il s'agissait d'une "étape importante dans la bonne direction". La publication des données sur le vaccin développé par Astrazeneca intervient alors que d'autres laboratoires ont également dit lundi avoir enregistré des résultats positifs sur leurs essais de vaccin. Ainsi, le candidat-vaccin Ad5-nCOV développé par CanSino Biologics et l'unité de recherche militaire chinoise s'est révélé sûr et a induit une réponse immunitaire chez la plupart des receveurs, ont déclaré des chercheurs lundi. Ces résultats de l'essai de phase 2 sur des volontaires humains ouvrent la voie à un essai clinique plus large. Mais d'ores et déjà, le candidat-vaccin de CanSino Biologics a reçu le feu vert pour être utilisé dans l'armée chinoise. Ce candidat-vaccin utilise un virus appelé adénovirus pour transporter le matériel génétique de la nouvelle protéine du coronavirus dans le corps humain, une méthode également utilisée par AstraZeneca pour son vaccin. De leur côté, la société biotechnologique allemande BioNTech et le groupe pharmaceutique américain Pfizer ont communiqué lundi des données supplémentaires sur leur vaccin expérimental contre le coronavirus, montrant que celui-ci induisait également une réponse immunitaire chez les patients. L'action BioNTech cotée à New-York grimpait de 4,19% et le titre Pfizer progressait de 1,14%. Plus de 150 candidats-vaccins sont en cours de développement et de test dans le monde entier pour tenter d'arrêter la pandémie de coronavirus. Vingt-trois d'entre eux sont en cours d'essais cliniques chez l'homme, notamment ceux de Moderna et d'AstraZeneca. Les experts ont averti qu'il faudra 12 mois à 18 mois pour mettre au point un vaccin sûr et efficace. (Alistair Smout, avec Pushkala Aripaka, Kate Kelland, Devik Jain, Medha Singh, Ankur Banerjee et Roxanne Liu; Blandine Hénault pour la version française, édité par)

