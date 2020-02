Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Des passagers du Diamond Princess ont commencé à débarquer Reuters • 19/02/2020 à 03:57









TOKYO, 19 février (Reuters) - Des passagers du navire de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama, près de la capitale Tokyo, ont commencé mercredi à débarquer à l'issue d'une mise en quarantaine de deux semaines, a rapporté la télévision publique NHK. Le bateau Diamond Princess, opéré par le croisiériste américain Carnival Corp CCL.N , a été placé en quarantaine à son arrivée à Yokohama le 3 février après la confirmation de la contamination au coronavirus Covid-19 d'un passager débarqué auparavant à Hong Kong. Il s'agit du foyer de contamination le plus important hors de Chine continentale, avec plus de 540 passagers diagnostiqués porteurs du virus. Le navire transportait initialement quelque 3.700 passagers et membres d'équipage. La plupart des personnes contaminées par le virus ont déjà été transférées dans des hôpitaux. Environ la moitié des passagers sont des ressortissants japonais. Plusieurs pays dont des ressortissants se trouvent à bord du navire, comme les Etats-Unis, le Canada ou l'Italie, ont entrepris des opérations de rapatriement. Un représentant du ministère japonais de la Santé a déclaré qu'environ 500 personnes devraient débarquer du Diamond Princess à partir de mercredi, et que cette procédure s'étirera jusqu'à vendredi. On ne sait pas pour l'heure quand la quarantaine du navire prendra fin. (Linda Sieg; version française Jean Terzian)

Valeurs associées CARNIVAL NYSE +0.72%