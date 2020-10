Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Des manifestants se heurtent à la police à Barcelone Reuters • 30/10/2020 à 22:20









BARCELONE, 30 octobre (Reuters) - Quelques dizaines de manifestants niant l'existence de la pandémie de Covid-19 et protestant contre les restrictions imposées pour freiner la propagation du coronavirus se sont violemment heurtés à la police vendredi à Barcelone. Une cinquantaine de personnes ont incendié des poubelles, jeté des briques et tiré des fusées d'artifice en direction des forces de l'ordre, a déclaré la police catalane. Une personne a été blessée et deux autres ont été arrêtées. Un peu plus tôt, environ 700 personnes s'étaient rassemblées dans le calme contre l'état d'urgence sanitaire imposé par les autorités dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. (Graham Keely, version française Jean-Stéphane Brosse)

