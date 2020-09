Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Dépistage obligatoire des ouvriers viticoles au Pays basque espagnol Reuters • 22/09/2020 à 16:11









par Vincent West LAGUARDIA, Espagne, 22 septembre (Reuters) - L'ensemble des ouvriers viticoles de la région d'Alava, dans le nord de l'Espagne, devront désormais être soumis à un test de dépistage du COVID-19 préalable aux vendanges afin de préserver celles-ci de l'épidémie. Les vendangeurs recevront des équipements propres à chacun d'entre eux avant d'entamer ce qu'ils ont appelé la "récolte masquée", a déclaré une porte-parole du Conseil régulateur des vins de La Rioja. Les autorités du Pays basque ont également requis des domaines viticoles qu'ils fournissent la liste de leurs travailleurs avant que ne démarre la saison des vendanges. "Tant que nous n'avons pas obtenu le résultat du test, nous ne pouvons pas travailler", a commenté Quintino Benigno, employé de l'industrie vinicole, dans un centre de dépistage improvisé établi à Laguardia, une commune d'Alava. Les travailleurs saisonniers, qui sont environ 6.000 à être employés dans les vignobles de La Rioja, vivent souvent dans des conditions précaires et ont été sévèrement affectés cet été par la pandémie de coronavirus en Espagne. Leur dépistage n'a pas été rendu obligatoire, mais des plans de prévention ont été mis en place pour contenir la propagation du virus. L'Espagne devenait début septembre le premier pays d'Europe occidentale à franchir le seuil des 500.000 cas de contamination après qu'une deuxième vague épidémique a frappé le pays. Les infections issues du secteur agricole représentent encore 9,9% du bilan total, selon les données officielles. Le Conseil régulateur des vins de La Rioja n'a pas donné d'estimation quant à l'impact de la crise sanitaire et ses conséquences économiques sur les prochaines récoltes. "Les établissements vinicoles ont déjà déclaré qu'ils achèteraient le raisin à des prix inférieurs", a précisé le vigneron Cristobal Fulleda. La présidente de la communauté de Madrid a par ailleurs demandé lundi l'aide de l'armée espagnole afin de lutter contre l'envolée des infections dans la capitale et ses environs. (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

