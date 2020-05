Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Débat sur StopCovid fin mai, lancement espéré début juin Reuters • 05/05/2020 à 08:36









PARIS, 5 mai (Reuters) - Le projet d'application numérique StopCovid, qui doit permettre de freiner la propagation du nouveau coronavirus en France au moment du déconfinement, pourrait être déployé à partir du 2 juin, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O. Le "développement avance relativement bien, nous entrerons dès la semaine prochaine en phase de test (...) ce qui nous permettrait je pense (...) de revenir devant les parlementaires (...) dans la semaine du 25 mai pour envisager un déploiement lors de la deuxième phase du déconfinement, à partir du 2 juin", a-t-il déclaré sur BFM Business. Cédric O a par ailleurs précisé qu'Apple AAPL.O , qui discutait avec l'opérateur français Orange ORAN.PA , n'a finalement pas souhaité participer à ce projet. (Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

