CORONAVIRUS: CUREVAC AUTORISÉ PAR L'ALLEMAGNE À DES ESSAIS CLINIQUES SUR UN VACCIN FRANCFORT (Reuters) - Après BioNTech en avril, la start-up biopharmaceutique allemande CureVac a obtenu l'autorisation de lancer en Allemagne des essais cliniques sur un vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus, a-t-on appris mardi de deux sources informées du dossier. Le feu vert de l'autorité allemande de régulation des vaccins, l'Institut Paul-Ehrlich, est attendu mercredi. Ni CureVac ni l'Institut n'ont souhaité faire de commentaire. L'Organisation mondiale de la santé recense 11 vaccins expérimentaux contre le coronavirus SARS-CoV-2 qui font actuellement l'objet d'essais cliniques sur des humains. Le gouvernement allemand a annoncé lundi qu'il prendrait une participation de 23% au capital de Curevac, pour un investissement d'environ 300 millions d'euros. Le laboratoire prévoit également de s'introduire en juillet sur le Nasdaq, aux Etats-Unis, afin de lever des fonds via un placement de titres. (Ludwig Burger et Patricia Weiss, version française Jean-Stéphane Brosse)

