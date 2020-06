Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Cuba va procéder à des tests sur les touristes Reuters • 11/06/2020 à 09:24









LA HAVANE, 11 juin (Reuters) - Cuba va procéder à des tests du coronavirus sur les touristes dès la réouverture des frontières internationales, a annoncé mercredi le Premier ministre Manuel Marrero Cruz qui prévoit une reprise graduelle du tourisme, qui se traduira dans un premier temps par la réouverture des stations balnéaires. Pour éviter une nouvelle hausse des contaminations au coronavirus, les hôtels devront limiter leur taux d'occupation et effectuer un suivi épidémiologique, a expliqué le Premier ministre lors d'une déclaration au Conseil des ministres. Il a également annoncé que les touristes ne pourront pas visiter la Havane, l'épicentre de l'épidemie à Cuba. Manuel Marrero Cruz n'a toutefois pas donné de calendrier pour la réouverture du tourisme, qui est l'une des principales sources de revenus du pays à court de liquidités. Selon les données officielles, le nombre de cas de personnes infectées est désormais de moins de 10 par jour en moyenne après un pic d'environ 50 et les deux tiers de l'île sont désormais exempts de virus. D'autres îles des Caraïbes ont déjà rouvert le tourisme international ou vont le rouvrir en juin avec ou sans obligation de tests. (Sarah Marsh, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

